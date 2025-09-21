Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Делегація законодавців Палати представників США відвідала Китай вперше з 2019 року

21 вересня 2025, 15:55
Фото: з вільного доступу
Делегацію очолює представник США від Демократичної партії Адам Сміт
Двопартійна делегація законодавців Палати представників США вперше з 2019 року відвідала Китай.

Про це пише Reuters.
 
Пандемія COVID-19 припинила офіційні візити Палати представників у 2020 році, а відносини швидко погіршилися через розбіжності щодо походження коронавірусу, який поширився по всьому світу.
 
Американці поспілкувалися з китайським прем'єр-міністром Лі Цяном, зазначивши, що дві найбільші економіки світу повинні активізувати взаємодію та “розтопити лід”, оскільки обидві наддержави зробили подальші кроки у стабілізації зв'язків.
 
Візит відбувся після п'ятничної телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном, у той час як обидві країни шукають вихід із періоду напружених відносин, загострених торговельною напруженістю, обмеженнями США щодо напівпровідникових мікросхем, правом власності на TikTok, діяльністю Китаю в Південнокитайському морі та питаннями, пов'язаними з Тайванем, який Пекін вважає частиною своєї території.
 
Ця “криголамна” поїздка сприятиме розвитку двосторонніх зв'язків, заявив прем'єр Лі законодавцям.
 
Делегацію очолює представник США від Демократичної партії Адам Сміт. Він є колишнім головою та зараз одним із провідних демократів у Комітеті з питань збройних сил Палати представників.

 

Китайвійна в Україніросія окупанти

