ПОЛІТИКА

Державні нафтопереробні компанії Індії відновили закупівлю російської нафти попри тиск США

20 серпня 2025, 15:25
Державні нафтопереробні компанії Індії відновили закупівлю російської нафти попри тиск США
Фото: з вільного доступу
Знижка на Urals із західних портів росії стала ключовим фактором повернення індійських нафтопереробників до закупівель.

Державні нафтопереробні компанії Індії знову почали купувати російську нафту, незважаючи на підвищені мита США та різку критику з боку Вашингтона.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Зокрема, Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. протягом останніх двох днів придбали кілька партій нафти Urals, поставки яких очікуються у вересні та жовтні.

Знижка на Urals із західних портів росії збільшилася до $2,50 за барель у порівнянні з Dated Brent, тоді як у липні вона становила лише $1. Саме це стало ключовим фактором повернення індійських нафтопереробників до закупівель.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, тоді як країни Заходу відмовилися від її імпорту. У травні 2025-го Нью-Делі закуповував понад 2,1 млн барелів нафти на добу.

Однак у серпні президент США Дональд Трамп запровадив 25% мито на імпорт з Індії через закупівлю російських енергоносіїв. У результаті державні компанії призупинили імпорт, хоча приватні продовжили купувати нафту.

Крім того, радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро назвав зростання поставок результатом "наживи індійського нафтового лобі". Міністр фінансів США Скотт Бессент також заявив, що закупівлі приносять вигоду найбагатшим родинам Індії та пообіцяв подальше посилення мит.

Трамп пригрозив, що з 27 серпня мита на індійські товари у США можуть зрости до 50%. Уряд Індії у відповідь підкреслив, що купує нафту "за ринковою ціною і в інтересах країни".

