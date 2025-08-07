Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Індійські держзаводи припинили закупівлі російської нафти через тиск США

07 серпня 2025, 20:56
Індійські держзаводи припинили закупівлі російської нафти через тиск США
Фото: pukmedia.com
Це стало реакцією на введені адміністрацією Трампа жорсткі мита на індійські товари.

Індійські державні нафтопереробні заводи терміново припинили закупівлі російської нафти після введення масштабних мит на індійські товари, які запровадив тодішній президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

За даними видання, індійські державні нафтопереробні компанії почали відмовлятися від російської нафти під тиском США, які застосували жорсткі тарифи з метою змусити Індію припинити торгівлю з рф.

Великі індійські компанії - Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum та інші, планують змінити схеми закупівлі нафти в наступному циклі. Зокрема, Indian Oil нещодавно придбала великі партії нафти зі США, Бразилії та Лівії.

При цьому офіційно уряд Індії не давав нафтопереробним заводам вказівок припинити закупівлі російської нафти. Прем’єр-міністр Нарендра Моді, який підтримує добрі стосунки з росією, публічно заявляє, що буде протистояти тарифам США.

 
СШАІндіясанкції

Останні матеріали

Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 00:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post
Політика
Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 07:20
Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Cуспільство
Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 16:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється