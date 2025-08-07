Індійські держзаводи припинили закупівлі російської нафти через тиск США

Це стало реакцією на введені адміністрацією Трампа жорсткі мита на індійські товари.

Індійські державні нафтопереробні заводи терміново припинили закупівлі російської нафти після введення масштабних мит на індійські товари, які запровадив тодішній президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

За даними видання, індійські державні нафтопереробні компанії почали відмовлятися від російської нафти під тиском США, які застосували жорсткі тарифи з метою змусити Індію припинити торгівлю з рф.

Великі індійські компанії - Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum та інші, планують змінити схеми закупівлі нафти в наступному циклі. Зокрема, Indian Oil нещодавно придбала великі партії нафти зі США, Бразилії та Лівії.

При цьому офіційно уряд Індії не давав нафтопереробним заводам вказівок припинити закупівлі російської нафти. Прем’єр-міністр Нарендра Моді, який підтримує добрі стосунки з росією, публічно заявляє, що буде протистояти тарифам США.