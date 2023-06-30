Держдеп США схвалив продаж Тайваню військової продукції майже на 500 млн доларів

Тайвань хоче придбати 30-міліметрові боєприпаси, включно з фугасними запально-трасувальними, багатоцільовими та тренувальними снарядами, орієнтовною вартістю 332,2 млн доларів.

Державний департамент Сполучених Штатів схвалив продаж боєприпасів і підтримку матеріально-технічного постачання Тайваню в рамках двох окремих угод на суму до 440 млн доларів США.

Про це повідомляє Reuters.

Тайвань хоче придбати 30-міліметрові боєприпаси, включно з фугасними запально-трасувальними, багатоцільовими та тренувальними снарядами, орієнтовною вартістю 332,2 млн доларів.

Як повідомили у Пентагоні, Тайвань, також, звернувся з проханням укласти угоду про придбання кооперативного матеріально-технічного постачання загального замовлення за орієнтовною вартістю 108 млн доларів.

Зазначається, що логістична домовленість підтримає закупівлю запасних і ремонтних частин для колісної техніки, озброєння та інших супутніх елементів. Основними підрядниками будуть Alliant Techsystems Operations і General Dynamics.

Китай вважає Тайвань своєю територією. Натомість острів вважає себе незалежною державою з окремою економікою та демократично обраними лідерами. США підтримують незалежність Тайваню та надають допомогу. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.