Держдеп відреагував на ескалацію напруженості в Чорному морі з боку росії

В Державному департаменті Сполучених штатів відреагували на ескалацію напруженості в Чорному морі зі сторони рф після її виходу із Зернової угоди.

Там вважають, що в разі нападу на цивільні судна, які брали участь у Зерновій угоді, росії не варто очікувати "прихильного ставлення".

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

"Важливо пам'ятати, що в Чорному морі працюють судна під прапором, які брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі, коли вона існувала, з усіх куточків світу", - заявив заступник прес-секретаря Держдепартаменту США Ведант Пател.

"Не думаю, що ці країни прихильно ставитимуться до Росії, яка нападає на судна під їхнім прапором, особливо тому, що вони брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі якраз для того, щоб забезпечити можливість транспортування українського зерна і продуктів харчування до інших частин світу, до тих частин світу, які їх потребують",- додав Пател.