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Держдеп відреагував на ескалацію напруженості в Чорному морі з боку росії

26 липня 2023, 10:56
Держдеп відреагував на ескалацію напруженості в Чорному морі з боку росії
Фото: з вільних джерел
В Державному департаменті Сполучених штатів відреагували на ескалацію напруженості в Чорному морі зі сторони рф після її виходу із Зернової угоди.

Там вважають, що в разі нападу на цивільні судна, які брали участь у Зерновій угоді, росії не варто очікувати "прихильного ставлення". 

Про це йдеться на сайті  Держдепартаменту США.

"Важливо пам'ятати, що в Чорному морі працюють судна під прапором, які брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі, коли вона існувала, з усіх куточків світу", - заявив заступник прес-секретаря Держдепартаменту США Ведант Пател. 

"Не думаю, що ці країни прихильно ставитимуться до Росії, яка нападає на судна під їхнім прапором, особливо тому, що вони брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі якраз для того, щоб забезпечити можливість транспортування українського зерна і продуктів харчування до інших частин світу, до тих частин світу, які їх потребують",- додав  Пател.

Раніше Держдеп заявив, що росія та Іран посилюють військове партнерство
РосіяЧорне моредерждепзернова угода

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