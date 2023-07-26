Держдеп відреагував на ескалацію напруженості в Чорному морі з боку росії
Там вважають, що в разі нападу на цивільні судна, які брали участь у Зерновій угоді, росії не варто очікувати "прихильного ставлення".
Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.
"Важливо пам'ятати, що в Чорному морі працюють судна під прапором, які брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі, коли вона існувала, з усіх куточків світу", - заявив заступник прес-секретаря Держдепартаменту США Ведант Пател.
"Не думаю, що ці країни прихильно ставитимуться до Росії, яка нападає на судна під їхнім прапором, особливо тому, що вони брали участь у Чорноморській зерновій ініціативі якраз для того, щоб забезпечити можливість транспортування українського зерна і продуктів харчування до інших частин світу, до тих частин світу, які їх потребують",- додав Пател.Раніше Держдеп заявив, що росія та Іран посилюють військове партнерство