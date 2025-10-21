Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Дев’ять країн НАТО підписали меморандум про навчання українських військових

21 жовтня 2025, 21:18
Дев’ять країн НАТО підписали меморандум про навчання українських військових
Фото: з вільного доступу
Військові будуть підготовлені за всіма сучасними стандартами НАТО.

У міністерстві оборони Литви заявили, що між дев'ятьма країнами НАТО був підписаний меморандум. Він закріплює зобов’язання підписантів допомагати українським військовим навчатися у Польщі у навчальному центрі OP-LEGIO, пише Lrt.

Центр, розташований за 160 км від України, працює з початку жовтня. Ініціативу очолює Норвегія, до неї приєдналися Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Польща, Литва, Фінляндія та Швеція. Країни не лише організують навчання українських військових, а також постачатимуть зброю та техніку. Таким чином, українська бригада буде підготовлена за всіма сучасними стандартами НАТО.

Литва надає мобільну навчальну групу, навчальні боєприпаси, гранати, засоби боротьби з дронами та прилади нічного бачення. Загальна сума допомоги Литви складає майже 12 мільйонів євро.

Також Литва в межах п'яти інших коаліцій надає різну військову допомогу від безпілотників до засобів радіоелектронної боротьби. Країна виділила 20 млн євро на виробництво далекобійних дронів і активно працює над створенням спільного виробництва з українськими компаніями на території Литви.

