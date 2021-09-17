Дія механізму COVAX продовжиться у 2022 році - представник ВООЗ в Україні

Дія глобальної ініціативи COVAX продовжиться у 2022 році, подальший розвиток цього механізму забезпечення вакцинами від COVID-19 залежатиме від ситуації, повідомив представник ВООЗ.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

"У 2022 році ця робота продовжиться точно, але пізніше подивимося, чи буде в ньому потреба. Багато країн наразі організовують свої шляхи для отримання та закупівлі вакцини, включаючи і Україну. Наприклад, Україна на основі двосторонніх угод закупила 15-20 млн доз вакцини", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Хабіхта, для ВООЗ важливо переконатися, що вакцини достатньо.

"Наприклад, для України ситуація така, що їй отримати вакцину, в деякому сенсі, навіть легше, ніж країнам, які мають вищий рівень доходу", - сказав він.

Коментуючи наявність потужностей для виробництва ковідних вакцин, Хабіхт зазначив, що кількість виробників на сьогодні постійно зростає, як і кількість виробничих майданчиків, які розміщуються у різних країнах.

Глобальний механізм доступу до ковідних вакцин COVAX - всесвітня ініціатива, спрямована на забезпечення рівного доступу до вакцин COVID-19 під керівництвом Альянсу з вакцин (колишній Глобальний альянс з вакцин та імунізації, або GAVI), Коаліції з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI) та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). COVAX координує міжнародні ресурси, щоб забезпечити країнам із низьким та середнім рівнем доходу рівний доступ до тестів, терапії та вакцин від COVID-19. До липня 2020 року до COVAX приєдналися 165 країн, які представляють 60% людської популяції.

Нагадаємо, що понад 50% українців не підтримують рішення про запровадження обов’язкової вакцинації для всього повнолітнього населення держави.