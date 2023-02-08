До кінця місяця в Україну надійдуть керовані ракети і Gepard – Борис Пісторіус

Німеччина до кінця місяця надасть Україні керовані ракети і додаткові установки Gepard.

Вже до кінця цього місяця Німеччина передасть п'ять самохідних артилерійських установок Gepard, інженерні машини Pioneer та керовані ракети, розказав Борис Пісторіус для Handelsblatt.

Під час візиту до Києва міністр оборони Німеччини заявив, що Україна отримає більше керованих ракет, 5 зенітних самохідних установка Gepard та п'ять інженерних машин Pioneer 2A1 Dachs, а також 5 мостоукладачів типу Biber.

Усе це буде поставлено в України в березні.

Борис Пісторіус прибув з візитом до Києва і передав українському колезі Олексію Резнікову мініатюрну модель танка Leopard 2.

Він наголосив, що Україна отримає понад 100 основних бойових танків типу Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн, а танки Leopard 2A6 прибудуть в Україну до кінця березня.