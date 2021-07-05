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Доба на Донбасі: 16 обстрілів позицій ООС, двоє військових загинули, один поранений

В результаті ворожих обстрілів двоє українських військових загинули, ще один поранений
На Донбасі за минулу добу, 6 травня, бойовики 16 раз порушували режим припинення вогню.

Бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Луганського, Новгородського, Південного, Харчовика, Шумів, Новотошківського, Зайцево, Новотроїцького та Пєскова. Вогонь вівся з заборонених мінських домовленостей мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє "РБК-Україна". Також біля Талаківки по позиціях українських військових було скинуто з БПЛА два постріли ВОГ-17, а біля Південного провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"В результаті ворожого обстрілу двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїнам не вдалося. Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - важкий", - повідомили в штабі.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про порушення з боку бойовиків повідомлено представникам ОБСЄ.

З початку поточної доби, 7 травня, зафіксовано 5 порушень режиму "тиші".

Поблизу Пєсков ворог тричі вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а у Авдіївці - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Південного бойовики провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - відзначили в штабі.

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07 05 2021 13:58
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