Доба в ООС: Бойовики стріляли з мінометів і гранатометів, один боєць ЗСУ поранений
"Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 18 червня.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 17 разів обстріляли позиції ОС: Широкине, околиці Лебединського, Талаківку, Пищевик, позиції поблизу Водяного, Павлопіль, Новоселівку Другу, Піски, поблизу Авдіївки, Мар'їнку, Опитне.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 17 разів: Південне, околиці Кримського, Луганське, Шуми, поблизу Новотошківського, околиці Новоолександрівки, Золоте-4.
За даними розвідки, 17 червня три окупанта отримали поранення.
"Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз. У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Луганське - з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету. За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, що штаб Операції об'єднаних сил на Донбасі спростував повідомлення про те, що Добровольчий український корпус і Збройні сили нібито зайшли в Донецьк.
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