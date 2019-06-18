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Доба в ООС: Бойовики стріляли з мінометів і гранатометів, один боєць ЗСУ поранений

За даними розвідки, 17 червня три окупанти отримали поранення
Минулої доби бойовики 34 рази порушили режим припинення вогню, з них 9 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Один український військовий отримав поранення.
Доба в ООС: Бойовики стріляли з мінометів і гранатометів, один боєць ЗСУ поранений Фото: ООС

"Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 18 червня.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 17 разів обстріляли позиції ОС: Широкине, околиці Лебединського, Талаківку, Пищевик, позиції поблизу Водяного, Павлопіль, Новоселівку Другу, Піски, поблизу Авдіївки, Мар'їнку, Опитне.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 17 разів: Південне, околиці Кримського, Луганське, Шуми, поблизу Новотошківського, околиці Новоолександрівки, Золоте-4.

За даними розвідки, 17 червня три окупанта отримали поранення.

"Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз. У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Луганське - з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету. За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що штаб Операції об'єднаних сил на Донбасі спростував повідомлення про те, що Добровольчий український корпус і Збройні сили нібито зайшли в Донецьк.

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18 06 2019 08:38
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