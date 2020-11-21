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Долар може впасти на 20% через появу вакцини від COVID-19 і відновлення світової економіки

З появою вакцини від COVID-19 і відновленням світової економіки курс долара у 2021 році може впасти на 20%
Великі банки, які вже давали негативні прогнози щодо курсу, погіршили свої показники після новин про ефективність вакцин.
Долар може впасти на 20% через появу вакцини від COVID-19 і відновлення світової економіки Фото: з вільних джерел

Зазначається, що аналітики з Wall Street очікують, що з появою вакцини долар упаде через зростання впевненості у світовій економіці, повідомляє "Громадське". Вони пояснюють, що це дозволить вдаватися до більш ризикованих кроків на ринку. Натомість долар - валюта, що має особливий попит у часи кризи як "гарант безпеки".

"Ми прогнозуємо, що поширення вакцини змусить долар іти шляхом, яким він рухався з початку до середини 2000-х років. Чи може долар обвалитися на 20% лише наступного року? Думаємо, так", - каже економічний стратег Келвін Цзе.

Зазначимо, на початку 21 століття долар обвалився на 33% за декілька років. Попит на інші валюти на ринках, що розвиваються, стрімко зростав, адже інвестори йшли за низькими відсотковими ставками. Тенденцію спинила світова криза 2008 року.

Згідно з прогнозами, складеними Bloomberg, інвестори очікують, що до кінця 2021 року індекс долара впаде орієнтовно на 3%. Водночас євро до долара здорожчає.

У Morgan Stanley, американському інвестиційному банку, очікують падіння індексу на 4% завдяки зростанню валют Норвегії, Швеції, Нової Зеландії та Австралії. На думку аналітика компанії, євро коштуватиме 1,25 долара наприкінці 2021 року.

Банківські аналітики також зазначають, що підвищення у США облікової ставки призведе до відтоку інвесторів у пошуку кращих умов, що ще більше позначиться на показниках долара.

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21 11 2020 11:21
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