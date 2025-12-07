Дрони вночі атакували Саратовську область рф
07 грудня 2025, 09:55
Фото: www.ekathimerini.com
Повідомляють, що горить нафтобаза, були "хлопки" в районі аеродрому Енгельса.
У ніч на 7 грудня безпілотники атакували Саратовську область росії.
Про загрозу в Telegram писав губернатор Роман Бусаргін.
"Від міністерства оборони надійшла інформація про загрозу БПЛА. Локально в місцях імовірної загрози можуть працювати системи оповіщення. Усі екстрені служби приведено в повну готовність", – поінформував він.
Імовірно, є прильоти по нафтобазі "Кристал", зазначили російські Telegram-канали.
Російське міноборони відзвітувало про нібито збиття вночі 77 українських БПЛА, зокрема 42 – над територією Саратовської області.