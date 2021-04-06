CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнські прикордонники впіймали на незаконному перетині кордону двох німецьких велосипедистів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Двоє німців незаконно перетнули український кордон, бо думали, що Україна в ЄС
З’ясувалося, що порушники – 21- та 36-річні громадяни Німеччини. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ
Фото: Європейська правда
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що ввечері у четвер військовослужбовці відділу "Грушів" зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу, який встановлений на кордоні.
До вказаного місця одразу вибув прикордонний наряд, який і виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків на велосипедах.
Згодом з’ясувалося, що порушники – 21- та 36-річні громадяни Німеччини. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ.
З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили, адже думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково.
Наразі на чоловіків оформлені документи адмінпровадження за незаконний перетин державного кордону України.
Варто зазначити, що навіть всередині ЄС є кордони, які також заборонено перетинати не в пунктах пропуску, - зокрема, йдеться про кордони держав Шенгену і тих, які не входять до Шенгенської зони.
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04 06 2021 15:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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