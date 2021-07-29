Двоногий робот Cassie пройшов п'ять кілометрів на одному заряді

Оскільки багато розробників, у тому числі сама Agility Robotics, пропонують у якості одного зі сценаріїв використання двоногих роботів доставку, необхідно максимально відточити їхній навик ходьби й оснастити досить ємним джерелом енергії

Двоногий робот Cassie зумів пройти 5 кілометрів на одному заряді акумулятора: при ходьбі по стадіону він витратив трохи менш як 44 хвилин і жодного разу не впав, а при русі по кампусу університету він подолав цю дистанцію за 53 хвилини, у процесі двічі впав, через що інженерам довелося повертати його в штатний режим.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Університету штату Орегон, чиї інженери разом із фахівцями Agility Robotics брали участь у цьому випробуванні.

В останні роки розробники ходячих роботів, наприклад Atlas, не раз показували вражаючі навички, які під силу не всім людям, не кажучи про роботів. На тлі цього базові навички цих роботів можуть сприйматися як давно вирішене завдання, але ще шість років тому на змаганнях двоногих роботів, що проводяться DARPA, багато хто з них падали при повільній ходьбі або навіть стоячи на ногах.

Оскільки багато розробників, у тому числі сама Agility Robotics, пропонують у якості одного зі сценаріїв використання двоногих роботів доставку, необхідно максимально відточити їхній навик ходьби й оснастити досить ємним джерелом енергії. Інженери з Лабораторії динамічної робототехніки Університету штату Орегон і компанії Agility Robotics продемонстрували можливості двоногого робота Cassie за допомогою популярної дистанції для бігу та спортивної ходьби - п'яти тисяч метрів.

Спочатку інженери провели тест в ідеальних умовах: робот під управлінням оператора йшов по вісімкоподібній траєкторії, перебуваючи на спортивному стадіоні з рівним рельєфом. Усього робот пройшов 20 таких вісімок, сумарна довжина яких становить якраз п'ять кілометрів. Робот пройшов п'ять кілометрів за 43 хвилини і 59 секунд із середньою швидкістю 1,89 метра в секунду (6,8 кілометра на годину), хоча на одному з кіл швидкість досягла 2,15 метра в секунду (7,74 кілометра на годину).

У другому тесті інженери з роботом вирушили гуляти по околицях університету, щоб перевірити здатність ходьби реальними вулицями з їх нерівностями. Цього разу робот витратив 53 хвилини і три секунди, але не через меншу швидкість, а через два падіння. Вперше раз робот вийшов з ладу через перегрів обчислювального модуля, а вдруге він впав через занадто високу швидкість у повороті. На усунення проблем в інженерів пішло 6,5 хвилини, тому без урахування зупинок час подолання п'яти кілометрів на вулиці зайняв близько 46 з половиною хвилин.