Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Джонсон і Байден: Переговори про імміграційні зміни в умовах небезпеки закриття уряду

05 січня 2024, 19:49
Джонсон і Байден: Переговори про імміграційні зміни в умовах небезпеки закриття уряду
з вільних джерел
Ці перемовини стають актуальними, бо вимоги республіканців у Палаті представників жорсткіші, ніж у колег з Сенату.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон розглядає можливість прямих переговорів з президентом Джо Байденом щодо допомоги Україні та прикордонної політики – оскільки досягнення двопартійного компромісу у Сенаті затягується.

Про цю можливість повідомляє Bloomberg із посиланням на людину, знайому з цим питанням. Але, за її словами, Джонсон все ще сподівається, що Сенат знайде прийнятне рішення.

Двопартійна група сенаторів вже кілька тижнів працює над можливими змінами в імміграційній політиці США, які республіканці вимагали як умову схвалення запиту Байдена про надання Україні надзвичайної допомоги у розмірі 61 мільярд доларів. Ця група поки що не досягла угоди.

Джонсон наполягає на тому, щоб Байден прийняв низку імміграційних змін, включаючи нові обмеження на можливість президента звільняти мігрантів від депортації та зміни критеріїв, за якими може бути наданий притулок. Переговори в Сенаті зосередилися на більш обмежених поступках, ніж прагнуть республіканці в Палаті представників, і тому будь-яка угода, досягнута в Сенаті, може не пройти через Палату представників, яку контролюють республіканці.

Питання закінчення фінансування уряду США, допомоги Україні та кордону з Мексикою стають все більш взаємопов'язаними, враховуючи обмежений час, який Конгрес має на ухвалення рішень до кінцевого терміну закриття уряду, а також вимоги республіканців-консерваторів, щоб Джонсон використав ситуацію із можливим закриттям уряду, щоб змусити Байдена прийняти зміни в імміграційній політиці.

ДжонсонБайден

Останні матеріали

Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Політика
Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Переклад iPress – 05 січня 2024, 15:50
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Політика
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 05 січня 2024, 12:33
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2024, 09:05
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Політика
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Переклад iPress – 04 січня 2024, 16:28
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Технології
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Переклад iPress – 04 січня 2024, 12:13
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Політика
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Переклад iPress – 04 січня 2024, 08:06
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Політика
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Переклад iPress – 03 січня 2024, 16:35
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Політика
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Переклад iPress – 03 січня 2024, 12:12
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється