Джонсон і Байден: Переговори про імміграційні зміни в умовах небезпеки закриття уряду

Ці перемовини стають актуальними, бо вимоги республіканців у Палаті представників жорсткіші, ніж у колег з Сенату.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон розглядає можливість прямих переговорів з президентом Джо Байденом щодо допомоги Україні та прикордонної політики – оскільки досягнення двопартійного компромісу у Сенаті затягується.

Про цю можливість повідомляє Bloomberg із посиланням на людину, знайому з цим питанням. Але, за її словами, Джонсон все ще сподівається, що Сенат знайде прийнятне рішення.

Двопартійна група сенаторів вже кілька тижнів працює над можливими змінами в імміграційній політиці США, які республіканці вимагали як умову схвалення запиту Байдена про надання Україні надзвичайної допомоги у розмірі 61 мільярд доларів. Ця група поки що не досягла угоди.

Джонсон наполягає на тому, щоб Байден прийняв низку імміграційних змін, включаючи нові обмеження на можливість президента звільняти мігрантів від депортації та зміни критеріїв, за якими може бути наданий притулок. Переговори в Сенаті зосередилися на більш обмежених поступках, ніж прагнуть республіканці в Палаті представників, і тому будь-яка угода, досягнута в Сенаті, може не пройти через Палату представників, яку контролюють республіканці.

Питання закінчення фінансування уряду США, допомоги Україні та кордону з Мексикою стають все більш взаємопов'язаними, враховуючи обмежений час, який Конгрес має на ухвалення рішень до кінцевого терміну закриття уряду, а також вимоги республіканців-консерваторів, щоб Джонсон використав ситуацію із можливим закриттям уряду, щоб змусити Байдена прийняти зміни в імміграційній політиці.