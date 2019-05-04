Екс-дружина засновника Amazon після розлучення отримала 4% акцій компанії вартістю $35 млрд

Вона буде однією з найбагатших жінок у світі

Колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса за умовами розлучення отримала 4% акцій компанії без права голосу. За нинішньої вартості вони оцінюються в $35 млрд, що робить Маккензі Безос однією з найбагатших жінок у світі.

Якщо вона захоче продати свою частку в Amazon, яка становить чверть від загальної кількості акцій подружжя до розлучення, то потенційний покупець повинен буде укласти угоду з Джеффом Безосом і передати йому право голосу за акціями, інформує CNN.

Умови поділу майна також передбачають, що дружина Безоса відмовляється претендувати на частку в інших активах чоловіка, як-от газета Washington Post і космічна компанія Blue Origin.

Нагадаємо, в липні 2018 року засновник Amazon став першою у світі людиною, чий статок перевищив $150 млрд. В останньому рейтингу Forbes його статки оцінювалися в $131 млрд.

10 січня 2019 року Джефф Безос і його дружина Маккензі повідомили про те, що вони вирішили розлучитися після 25 років шлюбу. Подружжя виховує трьох рідних синів і прийомну доньку.