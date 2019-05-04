Екс-дружина засновника Amazon після розлучення отримала 4% акцій компанії вартістю $35 млрд
Якщо вона захоче продати свою частку в Amazon, яка становить чверть від загальної кількості акцій подружжя до розлучення, то потенційний покупець повинен буде укласти угоду з Джеффом Безосом і передати йому право голосу за акціями, інформує CNN.
Умови поділу майна також передбачають, що дружина Безоса відмовляється претендувати на частку в інших активах чоловіка, як-от газета Washington Post і космічна компанія Blue Origin.
Нагадаємо, в липні 2018 року засновник Amazon став першою у світі людиною, чий статок перевищив $150 млрд. В останньому рейтингу Forbes його статки оцінювалися в $131 млрд.
10 січня 2019 року Джефф Безос і його дружина Маккензі повідомили про те, що вони вирішили розлучитися після 25 років шлюбу. Подружжя виховує трьох рідних синів і прийомну доньку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України