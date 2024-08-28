Експорт російської нафти через Україну в Угорщину і Словаччину залишився стабільним попри санкції

Як відомо, Україна посилила обмеження проти другого за величиною виробника нафти в росії через військову агресію кремля.

Експорт сирої нафти з росії в Угорщину і Словаччину через Україну в липні залишався на нормальному рівні, попри санкції Києва проти російського "Лукойлу", а обсяги поставок, яких бракує, замінила російська "Татнєфть".

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Як відомо, Україна посилила обмеження проти другого за величиною виробника нафти в росії через військову агресію кремля, фактично заборонивши компанії "Лукойл" транзит сирої нафти через свою територію з кінця червня.

Співрозмовник журналістів розповів, що впродовж липня росія експортувала близько 436 тисяч тонн сирої нафти в Угорщину і близько 356 тисяч тонн у Словаччину через Україну, а це – збільшення загальних потоків з червня і відповідає рівням, що спостерігалися раніше у 2024 році.

Він також розповів, що "Лукойл" припинив поставки в липні, але "Татнєфть" замінила більшу частину поставок, збільшивши експорт до Угорщини та Словаччини.

Українські посадовці також заявили, що транзит нафти в напрямку двох країн ЄС залишався стабільним у липні.

На "Лукойл" припадало до половини поставок російської нафти трубопроводом "Дружба".

Журналісти додали, що скорочення поставок російської сирої нафти в Угорщину і Словаччину до липня могло бути пов’язане зі щорічним технічним обслуговуванням на нафтопереробних заводах компанії Mol Nyrt у цих двох країнах.

Нагадаємо, минулого місяця Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу". Причиною стали санкції, запроваджені Києвом проти цієї російської компанії.

Хоча Будапешт стверджував, що рішення України порушує Угоду про асоціацію, з цим не погодились у ЄС. Крім того, Брюссель не побачив ознак того, що зупинка транзиту нафти "Лукойлу" підірвала енергетичну безпеку Угорщини та Словаччини.