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Підключено ще один енергоблок АЕС, виведений з ладу після обстрілу

13 грудня 2022, 09:19
Підключено ще один енергоблок АЕС, виведений з ладу після обстрілу
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що 9 енергоблок АЕС, який було виведено з робочого ладу після ракетного обстрілу, підключено до енергосистеми країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики

"Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни",- повідомив Герман Галущенко.

Повідомляється, що 9 енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) Енергоатома було підключено до електромережі о 1:09, після поновлювального ремонту. Наразі триває набір потужності.

Про яку АЕС йде мова не повідомляється. Галущенко тільки сказав, що енергоблок було виведено з робочого ладу 23 листопада в результаті ракетних обстрілів.

Міністр також нагадав, що на даний час окупантами блокується включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати більше 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.

Раніше повідомлялось, що окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС.

АЕСенергозбереженняЕнергоатомГалущенкоМіністерство енергетики

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