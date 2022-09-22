Ericsson представила каталог додатків зі штучним інтелектом для стійкості мобільних мереж

Світовий лідер у сфері телекомунікаційного обладнання та рішень для операторів зв'язку, компанія Ericsson презентувала каталог із понад 200 додатками зі штучним інтелектом, які мають допомогти постачальникам послуг зв’язку підвищити ефективність і стійкість своїх мобільних мереж.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що каталог додатків розподілено на п’ять функціональних категорій: аналітика, продуктивність, контроль, самовідновлення та енергоефективність.

Кожен із додатків зі штучним інтелектом є інтелектуальним алгоритмом, створеним, щоб усунути потенційні проблеми з мережею.

"У поєднанні з телекомунікаційним досвідом Ericsson, попередньо навчені алгоритми також працюють у певних параметрах, щоб підвищити продуктивність відповідно до цілей постачальника послуг. Додаток зі штучним інтелектом працює 24/7, забезпечуючи повний нагляд за мережею", - зазначили у компанії.

В Ericsson також навели приклад, що в ході тестування один із додатків із каталогу приніс користь клієнту, зробивши впродовж місяця 200 виправлень в його мережі без фізичного втручання.