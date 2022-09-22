ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИСвітовий лідер у сфері телекомунікаційного обладнання та рішень для операторів зв'язку, компанія Ericsson презентувала каталог із понад 200 додатками зі штучним інтелектом, які мають допомогти постачальникам послуг зв’язку підвищити ефективність і стійкість своїх мобільних мереж.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ericsson представила каталог додатків зі штучним інтелектом для стійкості мобільних мереж
Фото: cnbc.com
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Зазначається, що каталог додатків розподілено на п’ять функціональних категорій: аналітика, продуктивність, контроль, самовідновлення та енергоефективність.
Кожен із додатків зі штучним інтелектом є інтелектуальним алгоритмом, створеним, щоб усунути потенційні проблеми з мережею.
"У поєднанні з телекомунікаційним досвідом Ericsson, попередньо навчені алгоритми також працюють у певних параметрах, щоб підвищити продуктивність відповідно до цілей постачальника послуг. Додаток зі штучним інтелектом працює 24/7, забезпечуючи повний нагляд за мережею", - зазначили у компанії.
В Ericsson також навели приклад, що в ході тестування один із додатків із каталогу приніс користь клієнту, зробивши впродовж місяця 200 виправлень в його мережі без фізичного втручання.
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22 09 2022 13:41 МЕДІА
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