Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Естонія виділяє €10 млн на ініціативу НАТО для постачання зброї США Україні

27 вересня 2025, 19:28
Естонія виділяє €10 млн на ініціативу НАТО для постачання зброї США Україні
Фото: Scanpix / Postimees
Основний фокус це посилення української протиповітряної оборони.

Таллінн приєднується до ініціативи НАТО PURL, що дозволяє союзникам фінансувати постачання озброєння зі США для України. 

Естонія внесе 10 мільйонів євро до ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) - нового механізму НАТО, який дозволяє союзникам закуповувати зброю американського виробництва для України. 

Про це повідомляє естонське видання ERR.

"Завдяки ініціативі PURL європейські союзники швидко спрямовують ресурси на підтримку України і насамперед для зміцнення її протиповітряної оборони шляхом закупівлі критично важливих систем у США",  - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Механізм PURL передбачає регулярну передачу Україні допомоги у вигляді зброї, боєприпасів, запчастин та систем ППО. Кожен пакет формується відповідно до нагальних потреб ЗСУ та оцінюється орієнтовно в 500 мільйонів доларів США. Координацію постачання здійснює НАТО, зокрема через Центр безпекової допомоги та навчання для України (NSATU), розташований у Вісбадені, Німеччина.

Ініціатива базується на добровільних фінансових внесках країн-членів Альянсу та партнерів і є одним із ключових інструментів довгострокової військової підтримки України в умовах триваючої російської агресії.

 

Естоніяпідтримка України

Останні матеріали

росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 07:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється