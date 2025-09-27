Естонія виділяє €10 млн на ініціативу НАТО для постачання зброї США Україні

Основний фокус це посилення української протиповітряної оборони.

Таллінн приєднується до ініціативи НАТО PURL, що дозволяє союзникам фінансувати постачання озброєння зі США для України.

Естонія внесе 10 мільйонів євро до ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) - нового механізму НАТО, який дозволяє союзникам закуповувати зброю американського виробництва для України.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

"Завдяки ініціативі PURL європейські союзники швидко спрямовують ресурси на підтримку України і насамперед для зміцнення її протиповітряної оборони шляхом закупівлі критично важливих систем у США", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Механізм PURL передбачає регулярну передачу Україні допомоги у вигляді зброї, боєприпасів, запчастин та систем ППО. Кожен пакет формується відповідно до нагальних потреб ЗСУ та оцінюється орієнтовно в 500 мільйонів доларів США. Координацію постачання здійснює НАТО, зокрема через Центр безпекової допомоги та навчання для України (NSATU), розташований у Вісбадені, Німеччина.

Ініціатива базується на добровільних фінансових внесках країн-членів Альянсу та партнерів і є одним із ключових інструментів довгострокової військової підтримки України в умовах триваючої російської агресії.