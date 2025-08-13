Естонія висилає російського дипломата за підрив державної безпеки

Його оголосили персоною нон ґрата.

В середу, 13 серпня, Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства рф та вручило йому дипломатичну ноту про оголошення персоною нон ґрата першого секретаря диппредставництва РФ.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Естонії.

Під час вручення ноти естонська сторона наголосила, що не має наміру миритися з діями росії, які спрямовані проти конституційного ладу країни та внутрішньої стабільності. У заяві підкреслюється, що Таллінн вважає за необхідне висловити свою позицію максимально чітко.

МЗС також повідомило, що про інцидент буде поінформовано партнерів і союзників Естонії.

"Дипломат, про якого йдеться, брав безпосередню та активну участь у підриві конституційного ладу та правової системи Естонії, а також у спробах розколоти естонське суспільство. Його діяльність сприяла скоєнню злочинів проти держави, включно з низкою порушень санкцій", - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

За його словами, один із громадян Естонії вже був засуджений за причетність до цих правопорушень.

"Триваюче втручання посольства росії у внутрішні справи Естонської Республіки має бути припинене. Вислання дипломата - це чіткий сигнал: Естонія не дозволить жодної діяльності, яка організовується і координується з-за кордону", - додав міністр.

У міністерстві підкреслили, що ці дії відповідають статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Вона передбачає, що держава перебування має право будь-коли й без пояснення причин оголосити будь-якого члена дипломатичного персоналу персоною нон ґрата.