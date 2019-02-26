Facebook розблокував сторінки, пов'язані з пропагандистським каналом Russia Today
Телеканал CNN повідомив, що компанія Maffick Media, яка управляє сторінками, погодилася додати в їхній опис, що вони пов'язані з RT і Ruptly.
Facebook не має прямого правила, згідно з яким в описі сторінки обов'язково має бути інформація про те, хто саме стоїть за її створенням. У той самий час представник соцмережі зазначив, що керівництво і в деяких інших випадках відтепер буде просити творців сторінок публікувати дані про власників.
"Ми починаємо просити власників сторінок, робота яких може вводити в оману, надавати дані про компанію-засновника", - сказав він.
У випадку з трьома заблокованими сторінками Maffick Media така інформація була додана в опис, тому в соцмережі тепер згодні на те, щоб вони відновили свою роботу, припинену раніше в лютому.
Йдеться про сторінки, на яких публікують відеоролики, орієнтовані переважно на молодих користувачів Facebook. В основному у відеоматеріалах дії адміністрації США подано в негативному аспекті, зазначають американські ЗМІ.
Нагадаємо, 18 лютого головний редактор RT Маргарита Симоньян повідомила про блокування соцмережею Facebook одного з проектів телеканалу Russia Today "In the Now". За її словами, акаунти були заблоковані без попередження і претензій після того, як телеканал CNN подав соцмережі запит, чи є російське фінансування англомовного проекту проявом "російського втручання".
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