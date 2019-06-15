Філарет проігнорував попередження ПЦУ й розіслав запрошення на собор Київського патріархату

"Запрошую Вас узяти участь у Помісному Соборі Української Православної Церкви Київського Патріархату, який відбудеться у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі міста Києва 20 червня 2019 року об 11 годині"

Почесний патріарх Філарет проігнорував попередження Київської митрополії Православної церкви України і розіслав запрошення на собор Київського патріархату.

"Запрошую Вас узяти участь у Помісному Соборі Української Православної Церкви Київського Патріархату, який відбудеться у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі міста Києва 20 червня 2019 року об 11 годині", - йдеться в тексті запрошення, повідомляє видання Cerkvarium.

ПЦУ раніше заявила, що проведення собору Київського патріархату означатиме "церковне розділення та відділення організаторів і учасників зібрання від Православної церкви України з усіма канонічними і юридичними наслідками".

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що Філарет досі вважає себе патріархом УПЦ КП, продовжує користуватися офіційними бланками Київського патріархату, видає від імені цієї структури ордени й медалі, публікує від імені Київського патріархату розпорядження та вимагає їх виконання від єпископів і священиків новоствореної ПЦУ.

24 травня на синоді Православної церкви України Філарета намагалися переконати, що УПЦ КП більше не існує, але не змогли цього зробити. 28 травня видав новий указ від імені УПЦ Київського патріархату, заборонивши священнослужіння ректору Київської православної богословської академії протоієрею Олександру Трофимлюку.

29 травня предстоятель ПЦУ Епіфаній оголосив документи, що видаються від імені Київського патріархату і "вносять смуту серед кліру міста Києва", недійсними.

У ПЦУ також показали відео із собору УПЦ КП 15 грудня 2018 року, на якому Філарет особисто підписує рішення про розпуск Київського патріархату. Але Філарет і його прихильники відмовилися визнати це помісним собором, а підписаний документ - чинним.

Після цього стало відомо, що Філарет скликає помісний собор Київського патріархату на 20 червня.

Філарет керує парафіями Київської єпархії у складі помісної Православної церкви України.