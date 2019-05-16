Філіппіни відкликали посла і консулів Канади, через сміття у філіппінських портах

Міністерство закордонних справ Філіппін відкликало свого посла й консулів із Канади через те, що Оттава досі не вивезла своє сміття з філіппінських портів

Вночі 15 травня Міністерство закордонних справ Філіппін відкликало посла й консулів Канади, тому що Канада пропустила дедлайн та не вивезла сміття.

“Опівночі були надіслані листи про відкликання посла й консулів з Канади. Їх повернення очікується через день. Канада пропустила дедлайн 15 травня. Тому ми зберігатимемо мінімальну присутність у Канаді, доки судно з їхнім сміттям не повернеться додому”, - повідомив глава філіппінського відомства Тедді Локсін Джуніор у Twitter, йдеться в "Укрінформ".

At midnight last night, letters for the recall of our ambassador and consuls to Canada went out. They are expected here in a day or so. Canada missed the May 15 deadline. And we shall maintain a diminished diplomatic presence in Canada until its garbage is ship bound there. — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) 15 мая 2019 г.

Протягом 2013-2014 років канадська компанія Chronic Plastics Inc. помилково вивезла до філіппінських портів Маніли й Субіка 103 контейнери із звичайним сміттям, задекларувавши його як пластикові відходи, повідомляє CNN Philippines.

У квітні 2019 року президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що Оттава має тиждень на те, щоб забрати своє сміття, однак пізніше дедлайн перенесли на 15 травня.

Під час останнього візиту до Маніли, у 2017 році, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив Дутерте, що його країна “шукає вирішення проблеми”.

Читайте також: Президент Філіппін виступив за перейменування країни