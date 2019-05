Філіппіни відкликали посла і консулів Канади, через сміття у філіппінських портах

“Опівночі були надіслані листи про відкликання посла й консулів з Канади. Їх повернення очікується через день. Канада пропустила дедлайн 15 травня. Тому ми зберігатимемо мінімальну присутність у Канаді, доки судно з їхнім сміттям не повернеться додому”, - повідомив глава філіппінського відомства Тедді Локсін Джуніор у Twitter, йдеться в "Укрінформ".

At midnight last night, letters for the recall of our ambassador and consuls to Canada went out. They are expected here in a day or so. Canada missed the May 15 deadline. And we shall maintain a diminished diplomatic presence in Canada until its garbage is ship bound there.