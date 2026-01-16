Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фінляндія надасть Україні 31-й пакет військової допомоги

16 січня 2026, 17:46
Фінляндія надасть Україні 31-й пакет військової допомоги
Фото: korrespondent.net
Загальна сума підтримки склала 98 млн євро.

Президент Фінляндії Александр Стубб затвердив передачу Україні нового, 31-го пакета оборонної допомоги на суму близько 98 мільйонів євро. Загалом від початку повномасштабної війни Фінляндія надала Києву допомогу на 3,1 мільярда євро.

Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

Пакет було сформовано у прискореному порядку, аби задовольнити найбільш критичні потреби України на цей момент.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен зазначив, що у 2026 році триває реалізація програми закупівель для підтримки України з боку фінського оборонно-промислового комплексу. 

"Фінляндія продовжує підтримувати Україну оборонними матеріалами, оскільки це найефективніший спосіб сприяти досягненню справедливого миру", – підкреслив Хяккянен.

З міркувань безпеки Міністерство оборони Фінляндії не розкриває деталей щодо складу пакета, способів його доставки та графіка поставок.

 
