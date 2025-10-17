Фінляндія посилює підтримку України: новий військовий пакет на понад €50 млн

Допомога включатиме сучасне озброєння, яке постачатимуть фінські компанії, що підкреслює зобов’язання Фінляндії у підтримці суверенітету України.

Сьогодні, 17 жовтня, уряд Фінляндії ухвалив рішення про передачу Україні 30-го пакету військової допомоги. Відповідне рішення 17 жовтня підписав президент Александер Стубб за пропозицією уряду.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

Вартість нового пакета становить близько 52 мільйонів євро. Основу допомоги складатимуть нові замовлення, які будуть виконані фінськими компаніями.

"Майбутнє вільної та безпечної Європи вирішується сьогодні в Україні, і це вимагає від усіх союзників наполегливості та твердості", - наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.

З огляду на оперативні причини, а також для забезпечення безпечної доставки, деталі щодо вмісту пакета, способів транспортування та графіка поставок наразі не розголошуються.

У Міноборони підкреслили, що при прийнятті рішення враховувалися як актуальні потреби України, так і можливості фінських збройних сил.