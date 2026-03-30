Фінляндія скликає позачергове засідання комітету оборони через інцидент із дронами

30 березня 2026, 08:12
Фінляндія скликає позачергове засідання комітету оборони через інцидент із дронами
Паралельно фінська національна кримінальна поліція розпочала попереднє розслідування інциденту.

Парламентський комітет з питань оборони Фінляндії збереться на позачергове засідання 31 березня для обговорення інциденту з безпілотниками, які впали на південному сході країни.

Про скликання засідання повідомив голова комітету Хейккі Аутто у своєму дописі в мережі X. За його словами, парламентарі заслухають експертів щодо обставин потрапляння дронів на фінську територію.

Паралельно фінська національна кримінальна поліція розпочала попереднє розслідування інциденту. Спочатку справу кваліфікують як грубу недбалість, що спричинила суспільну небезпеку, однак кваліфікація може змінитися в міру розслідування.

"Головна мета попереднього розслідування – визначити, звідки взялися літаючі пристрої та чому вони впали на територію Фінляндії. У розслідуванні цієї справи здійснюється тісна співпраця, зокрема, з фінською прикордонною службою та міжнародними партнерами", – заявив керівник Прикордонної поліції Фінляндії Робін Лардот.

29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір на південному сході Фінляндії. Два дрони впали поблизу міста Коувола — приблизно за 50 кілометрів від кордону з росією. Пізніше повітряні сили країни ідентифікували один із об'єктів як український ударний дрон Ан-196 "Лютий".

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо зазначив, що безпілотники, найімовірніше, є українськими — у той день Україна завдавала ударів по об'єктах у Ленінградській області росії, яка межує з Фінляндією.

Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
