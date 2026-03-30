Фінляндія скликає позачергове засідання комітету оборони через інцидент із дронами

Паралельно фінська національна кримінальна поліція розпочала попереднє розслідування інциденту.

Парламентський комітет з питань оборони Фінляндії збереться на позачергове засідання 31 березня для обговорення інциденту з безпілотниками, які впали на південному сході країни.

Про скликання засідання повідомив голова комітету Хейккі Аутто у своєму дописі в мережі X. За його словами, парламентарі заслухають експертів щодо обставин потрапляння дронів на фінську територію.

Паралельно фінська національна кримінальна поліція розпочала попереднє розслідування інциденту. Спочатку справу кваліфікують як грубу недбалість, що спричинила суспільну небезпеку, однак кваліфікація може змінитися в міру розслідування.

"Головна мета попереднього розслідування – визначити, звідки взялися літаючі пристрої та чому вони впали на територію Фінляндії. У розслідуванні цієї справи здійснюється тісна співпраця, зокрема, з фінською прикордонною службою та міжнародними партнерами", – заявив керівник Прикордонної поліції Фінляндії Робін Лардот.

29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір на південному сході Фінляндії. Два дрони впали поблизу міста Коувола — приблизно за 50 кілометрів від кордону з росією. Пізніше повітряні сили країни ідентифікували один із об'єктів як український ударний дрон Ан-196 "Лютий".

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо зазначив, що безпілотники, найімовірніше, є українськими — у той день Україна завдавала ударів по об'єктах у Ленінградській області росії, яка межує з Фінляндією.