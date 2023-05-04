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ПОЛІТИКА

Фінська газета приховує новини з України для росіян в онлайн-грі – The Guardian

04 травня 2023, 09:08
Фінська газета приховує новини з України для росіян в онлайн-грі – The Guardian
джерело ms.detector.media
Газета використовує секретну кімнату в шутері від першої особи Counter-Strike, щоб обійти російську цензуру.

Фінська газета обходить обмеження російських ЗМІ, приховуючи повідомлення про війну в Україні в популярній серед російських геймерів онлайн-грі.

Про це повідомляє The Guardian.

"Хоча Helsingin Sanomat та інші іноземні незалежні ЗМІ заблоковані в росії, онлайн-ігри досі не заборонені", — говорить Антеро Мукка, головний редактор Helsingin Sanomat.

Газета обійшла російську цензуру через шутер від першої особи Counter-Strike, де геймери борються один з одним як терористи та контртерористи в матчах на час.

Незважаючи на те, що більшість матчів проводяться приблизно на дюжині офіційних рівнів або на картах, випущених видавцем Valve, гравці також можуть створювати власні карти, які кожен може завантажити та використовувати.

Ініціатива газети була оприлюднена у Всесвітній день свободи преси в середу.

"Щоб підкреслити свободу преси, ми побудували у грі слов’янське місто під назвою "Война", — розповів Мукка.

У підвалі одного з багатоквартирних будинків, які складають міський пейзаж у радянському стилі, Helsingin Sanomat сховало кімнату, де гравці можуть знайти російськомовні правдиві репортажі військових кореспондентів газети в Україні.

Стіни цифрової кімнати, освітлені червоними вогнями, заклеєні новинними статтями та фотографіями про такі події, як масові вбивства в українських містах Буча та Ірпінь.

На одній зі стін гравці можуть знайти карту України з деталізованими повідомленнями про напади на цивільне населення, а на фоні відтворюється російськомовний запис читання вголос статей Helsingin Sanomat.

"Це та інформація, яка зараз недоступна для росіян з джерел російської державної пропаганди", — сказав Мукка.

З моменту випуску в понеділок карту було завантажено понад 2000 разів, хоча газета наразі не може відстежувати географію завантажень.

"Це однозначно підкреслює той факт, що кожна спроба перешкодити потоку інформації та заплющити очі громадськості приречена на провал у сучасному світі", — наголосив головред.

За його словами,  в цю гру грають близько чотирьох мільйонів росіян, більшість з яких — призовного або мобілізаційного віку.

"Я вважаю, що росіяни також мають право знати незалежну та засновану на фактах інформацію, щоб вони могли приймати власні життєві рішення", – додав він.

Фінляндіяпропагандавійна

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