Фіцо відправив словацьких школярів в Україну за їхню позицію
14 листопада 2025, 16:53
Фото: news.yahoo.com
Прем'єр також скаржився на те, що в ЄС "вказують, що говорити" Братиславі.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час виступу для школярів міста Попрад спровокував протест учнів через його антиукраїнську риторику.
Про це пише Denník N.
Ще минулого тижня Фіцо мав виступити в одній зі шкіл міста Попрад, але учні висловили протест, прийшовши в чорному, написавши на землі перед школою образливі написи та намалювавши серце у кольорах українського прапора. Після того одного зі школярів допитувала поліція.
Лекція премʼєра для учнів старших класів про зовнішню політику таки відбулася 14 листопада, однак вже у місцевій районній адміністрації. Цього разу на Фіцо теж чекали малюнки крейдою на тротуарі, зокрема і синьо-жовте серце, а чимало дітей знову прийшли вбрані у чорний одяг.
Під час лекції політик закликав звернути увагу на стан російської економіки: "Він навіть близько не відповідає тому, що ви думаєте. Я думаю, що найбільша проблема полягає в тому, що Європейський Союз збирається надати 140 мільйонів для продовження війни".
Премʼєр також скаржився на те, що у ЄС "вказують, що говорити" Братиславі.
"Чому я не можу мати іншої думки? Чому я маю слухати про те, що Словаччина — неважлива країна? Якщо ми маємо право вето в Європейському Союзі, ми — важлива країна. Можете думати, що хочете, можете думати, що хочете, про війну в Україні", — заявив він під час лекції.
А коли учні обурилися фразою про виділення ЄС грошей "на війну", Фіцо сказав їм, щоб вони поїхали до України: "Ну, якщо ви такі герої в цих чорних футболках і так страшно підтримуєте війну, то йдіть туди".
Тоді діти почали брязкати ключами, а той відповів: "Продовжуйте брязкати".