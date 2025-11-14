Фіцо відправив словацьких школярів в Україну за їхню позицію

Прем'єр також скаржився на те, що в ЄС "вказують, що говорити" Братиславі.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час виступу для школярів міста Попрад спровокував протест учнів через його антиукраїнську риторику.

Про це пише Denník N.

Ще минулого тижня Фіцо мав виступити в одній зі шкіл міста Попрад, але учні висловили протест, прийшовши в чорному, написавши на землі перед школою образливі написи та намалювавши серце у кольорах українського прапора. Після того одного зі школярів допитувала поліція.

Лекція премʼєра для учнів старших класів про зовнішню політику таки відбулася 14 листопада, однак вже у місцевій районній адміністрації. Цього разу на Фіцо теж чекали малюнки крейдою на тротуарі, зокрема і синьо-жовте серце, а чимало дітей знову прийшли вбрані у чорний одяг.