Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фіцо відправив словацьких школярів в Україну за їхню позицію

14 листопада 2025, 16:53
Фіцо відправив словацьких школярів в Україну за їхню позицію
Фото: news.yahoo.com
Прем'єр також скаржився на те, що в ЄС "вказують, що говорити" Братиславі.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час виступу для школярів міста Попрад спровокував протест учнів через його антиукраїнську риторику. 
 
Про це пише Denník N.
 
Ще минулого тижня Фіцо мав виступити в одній зі шкіл міста Попрад, але учні висловили протест, прийшовши в чорному, написавши на землі перед школою образливі написи та намалювавши серце у кольорах українського прапора. Після того одного зі школярів допитувала поліція.
 
Лекція премʼєра для учнів старших класів про зовнішню політику таки відбулася 14 листопада, однак вже у місцевій районній адміністрації. Цього разу на Фіцо теж чекали малюнки крейдою на тротуарі, зокрема і синьо-жовте серце, а чимало дітей знову прийшли вбрані у чорний одяг. 
 
Під час лекції політик закликав звернути увагу на стан російської економіки: "Він навіть близько не відповідає тому, що ви думаєте. Я думаю, що найбільша проблема полягає в тому, що Європейський Союз збирається надати 140 мільйонів для продовження війни".
 
Премʼєр також скаржився на те, що у ЄС "вказують, що говорити" Братиславі. 
 
"Чому я не можу мати іншої думки? Чому я маю слухати про те, що Словаччина — неважлива країна? Якщо ми маємо право вето в Європейському Союзі, ми — важлива країна. Можете думати, що хочете, можете думати, що хочете, про війну в Україні", — заявив він під час лекції.
 
А коли учні обурилися фразою про виділення ЄС грошей "на війну", Фіцо сказав їм, щоб вони поїхали до України: "Ну, якщо ви такі герої в цих чорних футболках і так страшно підтримуєте війну, то йдіть туди".
 
Тоді діти почали брязкати ключами, а той відповів: "Продовжуйте брязкати".

 

Роберт Фіцовійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Політика
Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 15:52
Ідея перебудови
Політика
Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 12:39
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
Технології
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
14 листопада 2025, 12:17
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" у Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється