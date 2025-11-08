Фіцо: Словаччина проти фінансування війни в Україні за рахунок активів рф

За його словами, такі кроки не наблизять мир, а лише затягнуть війну.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає використання заморожених російських активів для фінансування військових потреб України.

Про це ФІцо сказав в інтерв’ю словацькому громадському мовнику STVR, цитує Bloomberg.

"Словаччина не братиме участі в жодних юридичних чи фінансових схемах щодо вилучення заморожених активів, якщо ці кошти будуть витрачені на військові цілі в Україні", - сказав Фіцо.

Фіцо, відомий своєю критичною позицією щодо військової підтримки України, наголосив, що подібні рішення лише затягують війну.

"Ми хочемо війну зупинити чи продовжити? Якщо ми виділимо Україні 140 мільярдів євро, то війна триватиме ще щонайменше два роки", - заявив він.

Раніше словацький прем’єр, якого в ЄС часто називають прихильником "дружньої до росії" політики, уже погрожував заблокувати нові санкції проти Москви, але зрештою погоджувався після досягнення певних компромісів.

Тим часом Європейський Союз продовжує обговорювати можливість використання прибутків від заморожених активів Центрального банку росії для допомоги Україні.

Однак переговори просуваються повільно через позицію Бельгії, на території якої зберігається більша частина цих активів. Брюссель вимагає гарантій, що ризики, пов’язані з потенційними позиками на суму близько 140 мільярдів євро, будуть розподілені між усіма країнами ЄС.

Крім того, раніше ​​ЄС і Бельгія не дійшли згоди щодо заморожених російських активів для України.