Фон дер Ляєн назвала повітряні кулі над Литвою провокацією

Фон дер Ляєн засудила порушення повітряного простору Литви.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відповіла на запитання про повітряні кулі, які порушують повітряний простір Литви. Вона назвала це "провокацією".

Про це пише The Guardian.

Вона заявила, що хоче "висловити свою повну солідарність" з Литвою, і називає це "гібридною загрозою, яку ми не можемо терпіти".

На її думку, ці інциденти підтверджують підтримку ініціатив ЄС із посилення обороноздатності та модернізації озброєння, включно з безпілотниками. Фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС не буде терпіти будь-яке вторгнення "в наш повітряний простір або нашу територію".

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене повідомила, що країна розпочне збивати контрабандні кулі, які перетинають кордон із білоруссю та неодноразово порушували повітряний простір Литви.

Нагадаємо, Литва тимчасово закрила два прикордонні пункти пропуску: М'ядинінкай та Шальчинінкай з метою "захисту національної безпеки та обмеження впливу гібридних атак".