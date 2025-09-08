Фон дер Ляєн не поїде до США і готує санкції
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наразі не планує закордонних візитів, зокрема до Вашингтона. Вона зосереджена на підготовці щорічного звернення про стан справ у ЄС (State of the Union), яке має бути виголошене в середу.
Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл у відповідь на запитання журналіста, чи братиме фон дер Ляєн участь у можливому візиті європейських лідерів до США на початку тижня. Очікується, що під час цього візиту можуть обговорюватися шляхи припинення війни в Україні, передає агенція Укрінформ.
"Вона повністю сфокусована на зверненні про стан справ в ЄС у середу. Наразі жодних планів щодо подорожей не передбачається",- заявив Гілл.
Речник додав, що станом на зараз йому не відомо про поїздки інших європейських лідерів до Вашингтона. Водночас він підтвердив, що спеціальний представник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван перебуває у столиці США разом із групою експертів. Вони мають провести зустріч з американськими колегами вже сьогодні для обговорення санкційної політики.
"Протягом вихідних Єврокомісія підтримувала зв’язок із державами-членами, що є звичайною процедурою в рамках підготовки санкцій", - додав Гілл.
Також він повідомив, що у п’ятницю фон дер Ляєн мала телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. З президентом Дональдом Трампом контакту не було.
"Під час розмови з віцепрезидентом Венсом єдиною темою було питання України. Ми перебуваємо на критичному етапі нашої політики щодо підтримки України та готуємо наступний санкційний пакет саме ці питання обговорювалися", - зазначив речник, утримавшись від подальших деталей.
Зазначимо, що Трамп анонсував візит європейських лідерів до Вашингтона для обговорення війни в Україні.