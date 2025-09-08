Фон дер Ляєн не поїде до США і готує санкції

Крім того, контакт із Трампом також не запланований.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наразі не планує закордонних візитів, зокрема до Вашингтона. Вона зосереджена на підготовці щорічного звернення про стан справ у ЄС (State of the Union), яке має бути виголошене в середу.

Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл у відповідь на запитання журналіста, чи братиме фон дер Ляєн участь у можливому візиті європейських лідерів до США на початку тижня. Очікується, що під час цього візиту можуть обговорюватися шляхи припинення війни в Україні, передає агенція Укрінформ.

"Вона повністю сфокусована на зверненні про стан справ в ЄС у середу. Наразі жодних планів щодо подорожей не передбачається",- заявив Гілл.

Речник додав, що станом на зараз йому не відомо про поїздки інших європейських лідерів до Вашингтона. Водночас він підтвердив, що спеціальний представник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван перебуває у столиці США разом із групою експертів. Вони мають провести зустріч з американськими колегами вже сьогодні для обговорення санкційної політики.

"Протягом вихідних Єврокомісія підтримувала зв’язок із державами-членами, що є звичайною процедурою в рамках підготовки санкцій", - додав Гілл.

Також він повідомив, що у п’ятницю фон дер Ляєн мала телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. З президентом Дональдом Трампом контакту не було.

"Під час розмови з віцепрезидентом Венсом єдиною темою було питання України. Ми перебуваємо на критичному етапі нашої політики щодо підтримки України та готуємо наступний санкційний пакет саме ці питання обговорювалися", - зазначив речник, утримавшись від подальших деталей.

Зазначимо, що Трамп анонсував візит європейських лідерів до Вашингтона для обговорення війни в Україні.