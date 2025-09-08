Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фон дер Ляєн не поїде до США і готує санкції

08 вересня 2025, 15:38
Фон дер Ляєн не поїде до США і готує санкції
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Крім того, контакт із Трампом також не запланований.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наразі не планує закордонних візитів, зокрема до Вашингтона. Вона зосереджена на підготовці щорічного звернення про стан справ у ЄС (State of the Union), яке має бути виголошене в середу.

Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл у відповідь на запитання журналіста, чи братиме фон дер Ляєн участь у можливому візиті європейських лідерів до США на початку тижня. Очікується, що під час цього візиту можуть обговорюватися шляхи припинення війни в Україні, передає агенція Укрінформ.

"Вона повністю сфокусована на зверненні про стан справ в ЄС у середу. Наразі жодних планів щодо подорожей не передбачається",- заявив Гілл.

Речник додав, що станом на зараз йому не відомо про поїздки інших європейських лідерів до Вашингтона. Водночас він підтвердив, що спеціальний представник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван перебуває у столиці США разом із групою експертів. Вони мають провести зустріч з американськими колегами вже сьогодні для обговорення санкційної політики.

"Протягом вихідних Єврокомісія підтримувала зв’язок із державами-членами, що є звичайною процедурою в рамках підготовки санкцій", - додав Гілл.

Також він повідомив, що у п’ятницю фон дер Ляєн мала телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. З президентом Дональдом Трампом контакту не було.

"Під час розмови з віцепрезидентом Венсом єдиною темою було питання України. Ми перебуваємо на критичному етапі нашої політики щодо підтримки України та готуємо наступний санкційний пакет саме ці питання обговорювалися", - зазначив речник, утримавшись від подальших деталей.

Зазначимо, що Трамп анонсував візит європейських лідерів до Вашингтона для обговорення війни в Україні.

 

СШАвізитУрсула фон дер Ляєн

Останні матеріали

Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук
Бізнес & Фінанси
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук "вічної молодості" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 15:46
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Бізнес & Фінанси
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 11:52
Кампанія проти російської нафтопереробки триває.
Політика
Кампанія проти російської нафтопереробки триває. "Дружбу" слід обстрілювати, поки Угорщина і Словаччина не складуть руки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 вересня 2025, 22:21
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється