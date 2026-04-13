Фон дер Ляєн: ЄС має змінити правила

У Брюсселі закликають відмовитися від одностайності у зовнішній політиці.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Євросоюз зробити висновки з дій уряду Віктор Орбан та перейти до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці.

Про це вона заявила 13 квітня у Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів.

За її словами, повернення Угорщини до більш проєвропейського курсу відкриває можливість для змін усередині Євросоюзу.

"Ми маємо засвоїти уроки. Перехід до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці це спосіб уникнути системних блокувань, які ми бачили в минулому", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона додала, що ЄС повинен скористатися поточним моментом і просунутися вперед у реформуванні механізмів ухвалення рішень.

