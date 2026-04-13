Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фон дер Ляєн: ЄС має змінити правила

13 квітня 2026, 17:11
Фото: Укрінформ
У Брюсселі закликають відмовитися від одностайності у зовнішній політиці.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Євросоюз зробити висновки з дій уряду Віктор Орбан та перейти до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці.

Про це вона заявила 13 квітня у Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів. 

За її словами, повернення Угорщини до більш проєвропейського курсу відкриває можливість для змін усередині Євросоюзу.

"Ми маємо засвоїти уроки. Перехід до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці це спосіб уникнути системних блокувань, які ми бачили в минулому", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона додала, що ЄС повинен скористатися поточним моментом і просунутися вперед у реформуванні механізмів ухвалення рішень.

Крім того, раніше ми писали, що ЄС готує €90 млрд для України після виборів в Угорщині.

 

ЄвросоюзУрсула фон дер Ляєн

Останні матеріали

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється