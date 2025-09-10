Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фон дер Ляєн: ЄС призупиняє фінансову підтримку Ізраїлю через дії в Газі

10 вересня 2025, 18:22
Фон дер Ляєн: ЄС призупиняє фінансову підтримку Ізраїлю через дії в Газі
Фото: wsj.com
Також Євросоюз планує запровадити санкції проти ізраїльських поселенців, які вдаються до насильства, а також частково призупинити торговельні угоди з країною.

Про це фон дер Ляєн оголосила під час виступу в Європейському парламенті в межах щорічної промови про стан справ у Євросоюзі. 

Про це повідомляє Politico.

"Ми призупинимо нашу двосторонню підтримку Ізраїлю. Те, що відбувається в Газі, є неприйнятним", - заявила глава Єврокомісії.

Водночас вона уточнила, що фінансування музею Голокосту "Яд Вашем" та організацій ізраїльського громадянського суспільства не буде скорочено.

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія також планує запровадити санкції проти ізраїльських поселенців, які вдаються до насильства на окупованих територіях, а також частково призупинити дію торговельних положень Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем.

Її виступ відбувається на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході. Зокрема, вночі ізраїльські військові завдали удару по столиці Катару - Досі, заявивши, що метою була верхівка керівництва Хамас. Удари вже засудили в ООН та низці країн регіону.

Нагадаємо, що вчора армія та контррозвідка Ізраїлю близько 16:00 9 серпня завдали авіаудару по столиці Катару Досі.

 

