Франція, Німеччина та Британія тиснуть на Іран: можливе повернення санкцій

Тегеран досі не демонструє готовності до дипломатичного врегулювання.

Уряди Франції, Німеччини і Великої Британії, відомі як група E3, повідомили ООН про готовність відновити міжнародні санкції проти Ірану, якщо країна не відновить переговори зі США та іншими сторонами щодо своєї ядерної програми.

Цю інформацію оприлюднило Financial Times, посилаючись на лист міністрів закордонних справ трьох держав Financial Times.

У листі представники E3 попередили про можливе застосування механізму "snapback", якщо до кінця серпня 2025 року Іран не виявить бажання до дипломатичного врегулювання або не використає надане продовження терміну. Вони наголосили на своєму праві викликати "snapback" у разі невиконання домовленостей Financial Times+1.

Це рішення послідувало за "серйозними, прямими та деталізованими" переговорами в Стамбулі минулого місяця, та вперше після ізраїльських і американських ударів по ядерних об’єктах Ірану.

Звернення E3 також має політичний підтекст - воно окреслює ступінь європейського натиску на Іран та підкреслює правову основу для введення санкцій у разі невиконання Тегераном ядерних зобов'язань.