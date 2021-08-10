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Франція вирвала перемогу у Бельгії і стала другим фіналістом Ліги націй УЄФА

У фіналі Ліги націй УЄФА 10 жовтня на "Джузеппе Меацца" в Мілані Франція зійдеться з командою Іспанії, яка днем ​​раніше обіграла господарів турніру збірну Італії (2:1)
Футболісти збірної Франції здобули вольову перемогу над командою Бельгії і вийшли у фінал Ліги націй УЄФА.
Франція вирвала перемогу у Бельгії і стала другим фіналістом Ліги націй УЄФА Фото: Getty Images/Global Images Ukraine.
Поєдинок відбувся на "Ювентус Стедіум" в Турині і завершився на користь французів з рахунком 3:2, передає Укрінформ.
 
Після двох голів бельгійців у першому таймі у виконанні Янніка Карраско (37-а хвилина) і Ромелу Лукаку (40) французи після перерви відповіли трьома забитими м'ячами Карім Бенземи (62), Кіліана Мбаппе (69, з пенальті) і Тео Ернандеса (90).
 
У фіналі Ліги націй УЄФА 10 жовтня на "Джузеппе Меацца" в Мілані Франція зійдеться з командою Іспанії, яка днем ​​раніше обіграла господарів турніру збірну Італії (2:1). Цього ж дня в Турині Італія зіграє з Бельгією в поєдинку за 3-тє місце.
 
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08 10 2021 11:54
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