Франція вирвала перемогу у Бельгії і стала другим фіналістом Ліги націй УЄФА

У фіналі Ліги націй УЄФА 10 жовтня на "Джузеппе Меацца" в Мілані Франція зійдеться з командою Іспанії, яка днем ​​раніше обіграла господарів турніру збірну Італії (2:1)

Футболісти збірної Франції здобули вольову перемогу над командою Бельгії і вийшли у фінал Ліги націй УЄФА.

Поєдинок відбувся на "Ювентус Стедіум" в Турині і завершився на користь французів з рахунком 3:2, передає Укрінформ.

Після двох голів бельгійців у першому таймі у виконанні Янніка Карраско (37-а хвилина) і Ромелу Лукаку (40) французи після перерви відповіли трьома забитими м'ячами Карім Бенземи (62), Кіліана Мбаппе (69, з пенальті) і Тео Ернандеса (90).

У фіналі Ліги націй УЄФА 10 жовтня на "Джузеппе Меацца" в Мілані Франція зійдеться з командою Іспанії, яка днем ​​раніше обіграла господарів турніру збірну Італії (2:1). Цього ж дня в Турині Італія зіграє з Бельгією в поєдинку за 3-тє місце.