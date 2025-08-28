Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Французька опозиція відмовляється від переговорів із прем'єром Байру щодо бюджету

28 серпня 2025, 18:19
Французька опозиція відмовляється від переговорів із прем'єром Байру щодо бюджету
Фото: з вільних джерел
Вони вважають, що діалог уже втратив сенс.

Французькі ультраправі та ультраліві політичні сили в четвер відмовилися від участі у запропонованому прем'єр-міністром Франсуа Байру компромісі щодо нового проєкту бюджету, який передбачає скорочення державних витрат.

Про це повідомляє агенція AFP.

Байру запросив представників усіх парламентських партій на переговори, які мають відбутися наступного тижня, лише за кілька днів до голосування за вотум довіри уряду, запланованого на 8 вересня.

Однак як ліворадикальна партія "Нескорена Франція", так і ультраправа "Національне об'єднання" вже заявили, що не бачать сенсу в участі у цих переговорах.

"Пане прем'єр-міністре, ви змарнували чимало можливостей ухвалити бюджет, який справді служив би інтересам французького народу. Цю сторінку вже перегорнуто. Діалог залишився у минулому", - заявив заступник лідера "Нацоб'єднання" Себастьєн Шеню.

Схожу позицію озвучив і представник "Нескореної Франції" Мануель Бомпар. За його словами, партія не має наміру брати участь у спробі "політичного порятунку" уряду.

"Ми вже подали вісім ініціатив щодо вотуму недовіри цьому уряду впродовж року. Тож не збираємося брати участь у рятувальній операції, яку нині ініціює прем'єр", - зазначив Бомпар.

 
Франціяуряд

