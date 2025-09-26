Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
FT: російський шпигунський корабель стежить за підводними кабелями Європи

26 вересня 2025, 20:07
FT: російський шпигунський корабель стежить за підводними кабелями Європи
Фото: Міноборони РФ
росія може вимкнути світло та відключити наші енергетичні і комунікаційні системи, намагаючись запобігти ескалації до війни.

Шпигунський корабель росії "Янтар" веде спостереження за підводними кабелями Європи, а у подальшому москва може здійснити диверсії біля Британських островів.

Про це повідомляє Financial Times.

Попри те, що росія перевіряє реакцію НАТО на порушення повітряного простору країн ЄС, дедалі більшу стурбованість викликають підводні операції москви. У листопаді 2024 року "Янтар", оснащений спеціальним обладнанням для спостереження, здійснював місії з картографування та потенційного перехоплення кабелів, від яких залежать союзники НАТО у питаннях інтернету, енергетики, військового зв’язку та фінансових операцій.

Корабель проплив навколо Норвегії, через Ла-Манш, Ірландське море, а потім повернув на південь до Середземного моря і на схід до Суецу. За словами високопоставленого командира НАТО, "Янтар – це інструмент, який росія використовує, щоб тримати нас у напрузі. Він слідує за кабельними лініями та трубопроводами".

Діяльність корабля контролює російське Головне управління глибоководних досліджень (GUGI), яке, за оцінками західних чиновників, здатне проводити весь спектр таємних операцій, включно з саботажем у "сірій зоні" між мирними відносинами та збройним конфліктом. Цього літа GUGI потрапила під санкції Великої Британії.

Морське дно стало стратегічно важливою ціллю через глобальну залежність від підводної інфраструктури. 99% цифрових комунікацій Великобританії проходять через підводні кабелі, а підводні трубопроводи транспортують три чверті газу країни. Особливо важливими є кабелі Інтегрованої підводної системи спостереження США і Великобританії, яка відстежує рух ворожих підводних човнів.

"Янтар" обладнаний підводними апаратами з маніпуляторами, здатними підключатися до військових і інтернет-кабелів для перехоплення даних, а також встановлювати вибухові пристрої для майбутніх диверсій. Західні чиновники повідомляють, що корабель визначає вузли між кабелями, де втручання матиме максимальний ефект.

Колишній військово-морський аташе Британії в москві Девід Філдс заявив, що можливості GUGI "становлять значну загрозу" для глобальної мережі підводних кабелів. "Якщо напруженість зросте, росія може вимкнути світло та відключити наші енергетичні і комунікаційні системи, намагаючись запобігти ескалації до війни", – зазначив він.

Раніше у водах поблизу Данії помітили російський військовий корабель на тлі появи невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об’єктами країни.

