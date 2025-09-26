Після інциденту з дронами біля Данії помітили військовий корабель рф

Журналісти помітили та сфотографували корабель за допомогою спеціально орендованого гелікоптера

У водах поблизу Данії помітили військовий корабель росії. Судно зафіксували в той час, коли над аеропортами та військовими об'єктами країни кружляли невідомі дрони.

Про це повідомляє данське видання Ekstra Bladet.

За даними Ekstra Bladet, "Олександр Шабалін" базується в Калінінградській області та протягом останніх кількох днів перебував поблизу Данії - всього за 12 км від узбережжя країни.