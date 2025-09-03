Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
FT: Військовий парад Китаю вражає, але армія Сі залишається неперевіреною

03 вересня 2025, 17:19
Під час військового параду в Китаї Сі Цзіньпін продемонстрував новітнє озброєння.

У Пекіні відбувся масштабний військовий парад за участі понад 20 національних лідерів, серед яких були президент Китаю Сі Цзіньпін, глава рф владімір путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Цей захід мав продемонструвати силу Народно-визвольної армії Китаю та послати "критичний сигнал" потенційним опонентам на Заході. 

Про це пише газета Financial Times.

Після огляду військ Сі Цзіньпін спостерігав за проходженням 45 формувань, серед яких були новостворені підрозділи та озброєння, показані публічно вперше. Зокрема, військово-морські сили продемонстрували чотири типи надзвукових і гіперзвукових ракет: YJ-15, YJ-17, YJ-19 та YJ-20, які можуть запускатися з надводних кораблів і підводних човнів.

Аналітики вказують на подвійний зміст параду. Старша наукова співробітниця Chatham House Юй Цзе зазначила, що Китай прагне показати себе як велику державу з потужним впливом у світі, що розвивається. Вона також наголосила, що присутність путіна і Кіма, на фоні відсутності західних лідерів, демонструє нові пріоритети Пекіна.

"Через 80 років після Другої світової війни Китай уже не просто учасник історії, а архітектор нового світового порядку, який він має намір створити на власних умовах, і має для цього силу", – додала вона.

Професор китайських студій Королівського коледжу Лондона Керрі Браун охарактеризував парад як "чудове підтвердження майстерності, прогресу та сили Китаю", проте зауважив, що ця демонстрація є переважно символічною: "Вони можуть організувати вражаючий парад, але десятиліттями не воювали. Це фактично неперевірена армія".

 
Китайармія

