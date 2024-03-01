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G7 все ще працює над тим, як розблокувати заморожені російські активи – Мінфін США

01 березня 2024, 18:39
G7 все ще працює над тим, як розблокувати заморожені російські активи – Мінфін США
Джанет Йеллен. Фото: economicpolicyjournal.com
США та їхні союзники продовжуватимуть шукати варіанти використання 300 мільярдів доларів заморожених російських суверенних активів.

Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, передає Reuters.

Про це Єллен сказала після кількох днів запеклих переговорів, протягом яких так і не вдалося укласти угоду про допомогу Україні у військових діях. 

Вона додала, що будь-які дії потребують чіткого юридичного обґрунтування, що стало каменем спотикання на переговорах цього тижня в кулуарах зустрічі міністрів фінансів країн G20, яку приймала Бразилія.

"Тут є складні юридичні питання. Ми згодні з тим, що все, що ми робимо, повинно мати тверде міжнародне правове обґрунтування, а також внутрішнє обґрунтування", - заявила міністерка фінансів США.

Також вона звернулася до міністра фінансів Франції Бруно Ле Мера з проханням допомогти розробити варіанти, які шукають лідери країн "Великої сімки" до їхнього червневого саміту, після того, як Ле Мер публічно відкинув її думку про те, що існує юридичне обґрунтування для монетизації активів. 

Посадовці G7 вже рік намагаються вирішити, що робити з російськими суверенними активами, щоб допомогти Україні. Дебати вилилися в публічну площину під час зустрічі G20 цього тижня, виявивши глибокі розбіжності між союзниками по G7.

 

G7активи рфєлленмінфін США

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