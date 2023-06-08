Гаазький суд дозволив Литві вступити у справу України проти росії про військові злочини

В уряді країни наголосили, що війна триває, і кількість епізодів, які призвели до розслідувань проти росії, наростає, зокрема, підрив Каховської ГЕС.

Міністерка юстиції Литви Евеліна Добровольська заявила, що суд ООН у Гаазі дозволив країни доєднатися до позову України проти росії, що стосується воєнних злочинів москви.

Про це повідомляє LRT.

"Нам нещодавно повідомили, що цього тижня Міжнародний суд підтвердив і дозволив Литві вступити у справу "Україна проти росії"…ми раді, що отримали підтвердження того, що ми можемо вступити в цю справу, ми вступаємо, і тепер упродовж місяця ми маємо представити їхні письмові пояснення", – зазначила литовська міністерка.

За її словами, війна триває, і кількість епізодів, які призвели до розслідувань проти росії, наростає, зокрема, підрив Каховської ГЕС.

"Кожен новий епізод оцінюється, і через це інколи дуже важко сказати, скільки буде обвинувальних актів, скільки обвинувальних епізодів, за яким складом, ми ще спостерігаємо війну, нові епізоди, напевно, ніхто не може оцінити масштаб просто зараз, адже йдеться не лише про воєнні злочини, ми говоримо про наслідки, які однозначно вплинуть на суспільство, інфраструктуру і природу", – додала Добровольська.

Литва минулого року офіційно подала клопотання про приєднання до справи України проти росії про воєнні злочини до Міжнародного суду в Гаазі.

Україна, Литва та інші країни регіону також домагаються, щоб спеціальний трибунал розслідував злочини російської агресії, що дало б змогу притягнути до відповідальності кремлівських керівників.