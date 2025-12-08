Гарантії безпеки від США мають бути затверджені Конгресом – президент

Саме так можна буде уникнути повторення ситуації на кшталт Будапештського меморандуму.

Гарантії безпеки для України від США повинні бути юридично зобов’язуючими і затвердженими Конгресом, щоб уникнути повторення ситуації, подібної до Будапештського меморандуму.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відповіді на запитання журналістів.

На запитання, чи вірить він у ефективність потенційних гарантій від партнерів, Зеленський підкреслив, що найсильніші гарантії для України можуть надати саме США.

"Безумовно, лише якщо це буде не Будапештський меморандум і не порожні обіцянки, а юридично зобов’язуючі гарантії, проголосовані в Конгресі США. Поки що вони ставляться позитивно до такого руху", - сказав президент.

Водночас Зеленський уточнив, що гарантії безпеки від європейських партнерів, так звана "коаліція рішучих", уже практично готові.

"Головне питання на що партнери будуть готові у разі повторної агресії росії. Поки що на це я ще не отримав відповіді", - додав він.

Також президент України Володимир Зеленський у понеділок підтвердив, що в переговорах щодо "мирного плану" Трампа учасники досі не дійшли згоди щодо територіального питання, зокрема щодо долі Донецької області.