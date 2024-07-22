Гарріс, ймовірно, надасть потужну підтримку Україні саме у воєнному напрямку і продовжить політику Байдена – Politico
Якщо Камала Гарріс, чию кандидатуру підтримав Джо Байден, буде обрана президентом у листопаді, вона вступить на посаду з досвідом у зовнішній політиці, накопиченим під час її роботи сенатором у період президентства Дональда Трампа, а також перебуванням на посаді віцепрезидента під керівництвом Байдена, одного з найобізнаніших у міжнародних питаннях президентів в історії США.
Про це повідомляє Politico.
У більшості сфер Гарріс, ймовірно, продовжить реалізацію багатьох зовнішньополітичних цілей президента Джо Байдена. Адміністрація Гарріс, ймовірно, запропонує рішучу підтримку військовим зусиллям України й продовжить ініціативи зі зміцнення альянсів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в умовах геополітичного піднесення Китаю.
Як і Байден, Гарріс рішуче підтримує Україну в її захисті від росії й, як очікується, здебільшого продовжить його політику. У червні Гарріс представляла США на Саміті миру, де вона провела свою шосту зустріч із Зеленським. Вона висловила рішучу підтримку трансатлантичної співпраці на підтримку Києва.
На цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки Гарріс також підтвердила обіцянку адміністрації Байдена підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".
Вона також постійно критикувала владіміра путіна й звинуватила його у смерті російського опозиціонера Алєксєя Навального цього року. Вона розкритикувала напади росії на українських цивільних осіб як "злочини проти людяності" і пообіцяла притягнути владу в москві до відповідальності.
Також Гарріс критикувала Трампа під час передвиборчої кампанії за його попередні заяви про те, що він виведе США з НАТО.
У разі обрання на посаду президента, Гарріс, найімовірніше, продовжить жорстку політику адміністрації Байдена щодо Китаю. Будучи сенатором, вона критикувала підхід Трампа до Пекіна, заявивши віцепрезиденту Майку Пенсу під час віцепрезидентських дебатів у 2020 році, що Трамп "програв цю торговельну війну" і що його тарифи завдають шкоди американській економіці, не відновлюючи балансу в американсько-китайських відносинах.
Нагадаємо, що Гарріс зібрала рекордну суму після виходу Байдена з перегонів.
Загальний збір коштів на платформі для пожертвувань ActBlue після оголошення Байдена про вихід з перегонів перевищив 55 мільйонів доларів: такий сплеск збору коштів показує ентузіазм демократів, якого досі не бачили в цьому циклі.