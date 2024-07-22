Гарріс зробила першу публічну заяву після рішення Байдена не брати участі у виборах президента США

Вона високо оцінила досягнення Байдена.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс уперше виступила на публічному заході після рішення президента Джо Байдена покинути президентські перегони. Вона високо оцінила досягнення Байдена за останні три роки, але не згадала майбутні американські вибори.

Про це повідомляє CNN.

"Досягнення Джо Байдена за останні три роки не має собі рівних у сучасній історії. За один термін він уже перевершив спадщину більшості президентів, які пропрацювали два терміни", — сказала вона на заході для спортсменів чемпіонату NCAA.

Гарріс додала, що вперше познайомилася з президентом Байденом через його сина Бо, з яким вона разом працювала.

"Тоді Бо часто розповідав мені історії про свого батька. Він розповідав мені про те, який батько і яка людина Джо. Якості, які Бо поважав у своєму батьку, — це ті самі якості, які я щодня бачу в нашому президентові. Його чесність, його порядність, його відданість своїй вірі та своїй сім'ї, його велике серце і його любов, глибока любов до нашої країни — і я є безпосереднім свідком того, що кожного дня наш президент Джо Байден бореться за американський народ", — сказала вона.

За її словами, Байден "хотів бути тут сьогодні" і "швидко" відновлюється після діагнозу Covid-19.

СNN зазначає, що Гарріс не згадала про майбутні президентські вибори під час свого виступу.

21 липня газета The New York Times із посиланням на два анонімні джерела повідомила, що команда кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа готує масштабну кампанію проти Гарріс, якщо вона стане кандидатом від Демократичної партії замість Байдена.