ПОЛІТИКА

Гендиректор Ryanair закликав ЄС збивати дрони та розкритикував фон дер Ляєн

02 жовтня 2025, 16:18
За його словами, європейські лідери "сидять, п'ють чай та їдять печиво".

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі розкритикував ЄС за нездатність захистити аеропорти від дронів.

В інтервʼю Politico він наголосив, що безпілотники, які порушують європейський повітряний рух, треба збивати.

"Чому ми не збиваємо ці дрони?... Наша робота була порушена три тижні тому, коли дрони пролітали над Польщею, і польські аеропорти були закриті на чотири години", — заявив він.

О'Лірі згадав про порушення повітряного простору над Данією. Він заявив, що це "руйнівно", і закликав до дій. Водночас гендиректор Ryanair не вважає, що "стіна дронів" буде вирішенням проблеми. 

"Ви думаєте, що росіяни насправді не можуть запустити дрон з території Польщі?" — сказав О'Лірі.

Він також заявив, що не вірить у європейських лідерів, які "сидять, п'ють чай та їдять печиво". 

"Я не вірю у фон дер Ляєн. Вона ні на що не здатна, і їй слід піти у відставку", — додав О’Лірі.

дрониRyanAirЄвросоюзУрсула фон дер Ляєн

