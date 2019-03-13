Генерал Нацгвардії координував розгін "майданівців", - розслідування

На відеозаписах подій Революції Гідності за 18 лютого 2014 року журналісти помітили людину, схожу на нинішнього генерала Національної гвардії України Володимира Гриняка.

Аналізуючи відеозаписи, відзняті в першій половині дня 18 лютого, Гриняка впізнали щонайменше в п’яти різних місцях в урядовому кварталі поряд із силовиками.

Під час Майдану він був заступником начальника Департаменту громадської безпеки МВС, який контролював дії "беркутівців" та інших силовиків на мітингах та акціях протесту, йдеться в розслідуванні журналістів "Слідства.Інфо".

Зокрема, на одному з відео Гриняк стоїть поряд із тодішнім заступником начальника київської міліції Петром Федчуком та генералом Внутрішніх військ Миколою Миколенком. На відео видно, як Федчук, який після Революції Гідності втік до Росії, по рації дає вказівки підлеглим. Приблизно у той час силовики почали наступати.



Фото: Слідство.Інфо

Крім того, на одному з записів, чоловік, якого журналісти ідентифікували як Гриняка, тримає в руці предмет, схожий на зброю. Він біжить Кріпосним провулком за вантажівкою, за кермом якої сидить майданівець.



Фото: Слідство.Інфо

Також журналісти отримали список телефонних з’єднань Гриняка за той день, завдяки чому з’ясували, що від самого ранку до 16-ї години станції телефонного зв’язку фіксували Гриняка в районі Інститутської та прилеглих вулиць.

Серед більш ніж сотні телефонних з’єднань, приблизно чверть — з тодішнім заступником міністра внутрішніх справ Віктором Ратушняком, який після Майдану втік з України. Решта — здебільшого з колегами по громадській безпеці МВС.



Фото: Слідство.Інфо

Адвокатка Євгенія Закревська представляє потерпілих у справах Євромайдану. Зокрема, й у справі щодо Гриняка. "У певні моменти Гриняк був найвищим керівником, особою з найвищою посадою серед представників міліції, які здійснювали загальне керівництво, координацію "беркутівців" і ВВ-шників", — описує роль Гриняка в подіях 18 лютого Закревська.



Фото: УНІАН