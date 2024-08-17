Генерал США: Успіхи України в Курській області довели, що ми недооцінювали її потенціал

Американський генерал прокоментував наступ ЗСУ на Курщині.

Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що успішні дії українських Сил оборони у Курській області свідчать про те, що союзники недооцінювали Київ.

Про це повідомляє CBC News.

"Українці явно мають більше військового потенціалу, ніж ми думали й оцінювали", – зазначив він.

За його словами, про це свідчить спроможність України сформувати наступальні сили й прорватися на територію росії.

"Тому я би ніколи не недооцінював того, на що Україна спроможна й що вона може зробити", – сказав Ходжес.

Наступ ЗСУ в Курській області поширився і на сусідній регіон рф — Бєлгородську область. Українським військовим вдалося пройти вглиб російської території на 10 кілометрів. Однак у Бєлгородській області, на відміну від Курської, бої були запеклими.

Українські військові за останні кілька тижнів здобули більше територій, ніж росіяни. Перший і найважливіший момент, на який слід звернути увагу це те, що вперше Україна здійснила те, заради чого понад два роки західних порад і підтримки були покликані допомогти їй, а саме справжню наступальну операцію загальновійськових сил.