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Генерал ВПС Венесуели перейшов на бік лідера опозиції Гуайдо, у ВПС його назвали зрадником

Генерал наголосив, що він не визнає "диктаторську владу" президента країни Ніколаса Мадуро
Генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсиско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає лідера опозиції Хуйана Гуйадо легітимним президентом країни. У венесуельских ВПС військового назвали зрадником.
Генерал ВПС Венесуели перейшов на бік лідера опозиції Гуайдо, у ВПС його назвали зрадником Фото:Twitter

Відеозвернення Родрігеса, який є дивізіонним генералом та директором стратегічного планування ВПС, опублікували в Twitter.

Генерал наголосив, що він не визнає "диктаторську владу" президента країни Ніколаса Мадуро і готовий виконувати накази тимчасового президента Хуана Гуайдо. Також він стверджує, що 90% військових не підтримують Мадуро.

В акаунтах ВПС Венесуели згодом з’явилися фото Родрігеса із написом "зрадник".

Нагадаємо, що Італія стала єдиною країною, що напередодні на засіданні глав МЗС країн ЄС в Бухаресті заблокувала компромісну пропозицію ЄС щодо визнання президентом Венесуели Хуана Гуайдо.

 

 
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02 02 2019 20:19
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