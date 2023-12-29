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ПОЛІТИКА

ВПС НАТО у 2023 році піднялися понад 300 разів через російські військові літаки – Reuters

29 грудня 2023, 15:08
ВПС НАТО у 2023 році піднялися понад 300 разів через російські військові літаки – Reuters
Фото: AFP
Після повномасштабного вторгнення рф в Україну Альянс суттєво посилив протиповітряну оборону на східному фланзі.

У 2023 році військово-повітряні сили НАТО піднімались у повітря понад 300 разів у відповідь на дії російських військових літаків.

Про це повідомляє Reuters.

"Переважна більшість повітряних контактів між літаками НАТО і російськими літаками були безпечними і професійними. Порушення повітряного простору НАТО російськими військовими літаками залишалися рідкісними і, як правило, короткочасними", - заявили в Альянсі, додавши, що більшість перехоплень відбувалися над Балтійським морем.

"Винищувачі НАТО чергують цілодобово, готові піднятися в повітря у разі підозрілих або неоголошених польотів поблизу повітряного простору наших членів Альянсу", - йдеться в заяві речника Альянсу Ділана Вайта.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому минулого року у НАТО суттєво посилили свою протиповітряну оборону на східному фланзі, збільшивши кількість винищувачів, літаків-розвідників і наземних засобів ППО.

Нагадаємо, під час масованого ракетного удару росії по Україні вранці 29 грудня невідомий повітряний об'єкт зайшов у Польщу.

НАТОВПСрф тероризм

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